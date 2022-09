Els millors esportistes mundials del trail running competiran al Berguedà a la Salomon Ultra Pirineu que se celebra els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre. Enguany creix el nombre de participants d’aquesta exigent prova que passa dels 3.700 corredors inscrits del 2021 als 4.000 d’enguany ja que es recupera la Pirineu XS concebuda pels infants i que en la darrera edició no es va celebrar a causa de la covid-19. Hi participaran atletes de 50 nacionalitats diferents. Un dels reclams d’enguany és la participació de Núria Picas, que l’ha guanyat en diferents ocasions.

El director de la cursa, David Prieto, va comentar ahir en la presentació que és l’any que hi ha havia més gent interessada en participar que s’ha quedat fora. Prieto va explicar que l’organització ha cregut convenient no augmentar el nombre d’inscrits per no empitjorar « la qualitat del producte i l’experiència dels corredors».

Més enllà de la introducció de la prova pels més petits, l’Ultra Pirineu no presenta novetats en el terreny esportiu, ja que s’ha optat per mantenir els mateixos recorreguts que en l’edició de 2021. De major a menor distància dificultat, hi haurà les següents proves: l’Ultra, la reina, la Marató, la Mitja, la Nit i la XS.

Aquest any es repetirà el servei d’autobusos que el Consell Comarcal posa a disposició del públic perquè no s’hagi de moure amb vehicle particular. Hi ha 3 línies. La que va de Bagà a la Molina i retorn a Bagà, la de Bagà, Saldes, Gósol i retorn a Bagà. I la de Saldes al refugi d’Estasen. Aquesta darrera és gratuïta. Els tiquets es poden comprar fins al dia 30 a les 5 de la tarda en la web de la cursa. També s’hi pot trobar informació dels horaris.

Per altra banda, enguany hi haurà per primera vegada amb personal de Protecció Civil repartits per Bagà i per diferents punts per on passa la cursa. A més, hi haurà diferents aparcaments específics per caraavanes i turismes normals i l’Ajuntament millorarà la senyalització. L’alcalde, Joan Oña, ha destacat que de divendres a diumenge el poble passarà dels poc més de 2.000 habitants censats a rebre uns 12.000 visitants.

L’Ultra Pirineu no només omplirà Bagà sinó que també es preveu que els allotjaments de la resta de la comarca i de la Cerdanya i l’Alt Urgell, així com del nord del Bages, estiguin plens aquest cap de setmana.

El 2021, aquesta prova va generar un impacte econòmic directe al territori de 4,3 milions d’euros segons un estudi dels organitzadors fet a través de la Diputació de Barcelona. Des del Consell Comarcal es destaca que aquesta cursa é sun gran aparador per la comarca, no només durant aquest cap de setmana sinó també per la resta de l’any.

Canvis en el porta a porta

El dia 1 d’octubre no hi haurà servei de recollida porta a porta a tot el centre de la població. Els espais afectats seran les places Galceran de Pinós Raval,Catalunya, Serra Vilaró i de la Verdura i els carrers Major, Raval, Mossèn Jaume i Calic. D’altra banda, s’habilitaran sis punts verds on hi haurà contenidors de les diferents fraccions.