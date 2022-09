El Cadí la Seu disputarà diumenge, a les 12.15 hores, la final de la Lliga Catalana femenina de bàsquet després de derrotar el Joventut per 63-50 en la primera semifinal, disputada al pavelló de Fontajau de Girona. Les urgellenques han dominat durant els quaranta minuts, després de començar amb un 7-0, amb dos bàsquets de Júlia Soler i un triple de Laura Peña, i han arribat a disposar d'un avantatge de 24 punts (61-37) ja en l'últim període. Les estadistiques del partit les podeu trobar AQUÍ .

Taylor Koenen, autora de 15 punts, ha estat la màxima anotadora del Cadí, seguida dels 14 de Peña, totes dues molt encertades i dinàmiques. L'equip de Jordi Acero, que arrenca la Lliga Femenina dimecres, encara no ha pogut comptar per a aquest partit amb Elise Ramette, que ha jugat el Mundial amb Bèlgica, ni amb les lesionades Paula Strautmane i Bojana Kovacevic. De fet, el Cadí ja va haver de suspendre dos partits de pretemporada per no disposar de prou jugadores.