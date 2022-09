El gimnasta manresà del Club Egiba Thierno Boubacar Diallo disputarà diumenge la final de paral·leles de la prova de la Copa del Món que es disputa durant tot el cap de setmana a Szombathély (Hongria). Diallo ha obtingut la millor nota en aquest aparell en les classificatòries d'aquest divendres, amb 14,550 punts, amb la qual cosa apareix com a màxim favorit per guanyar o, com a mínim, per ser al podi.

Relacionades Lorena Medina queda vuitena en terra a la prova de la Copa del Món de París