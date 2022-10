Es miri per on es miri el fitxatge de Miralem Pjanic pel Barça va ser un negoci ruïnós. No va funcionar en el pla esportiu aquest intercanvi amb la Juventus, que va rebre 60 milions més cinc en variables, però es va quedar Arthur (va pagar 72 milions més 10 en variables) per permetre la sortida del centrecampista bosnià.

Va ser Pjanic un jugador de pas fugaç pel Camp Nou. Amb prou feines hi va ser un any abans de ser cedit al Besiktas turc i aquest estiu venut, sense obtenir res a canvi (alliberant-se, això sí, de la seva alta fitxa), al Sharjah, dels Emirats Àrabs Units. El problema per al Barça és que encara deu diners a cinc equips diferents, segons ha revelat Catalunya Ràdio, pel fitxatge del centrecampista. L’import més gran del deute és, sobretot, amb la Juventus, a qui encara ha de pagar 36 milions: 19 a curt termini i 17 a llarg termini. Després, descendeix, i de forma notable, el que encara ha d’abonar al Metz (364.000 euros), Olympique de Lió (333.000), Roma (192.000) i FC Schëffleng (161.000), un equip luxemburguès on va començar el bosnià la seva carrera esportiva. 108 milions de deute a curt termini En la memòria econòmica que han rebut els compromissaris que han d’assistir diumenge vinent 9, i per via telemàtica, a l’assemblea per aprovar els comptes de la passada temporada i el pressupost de l’actual també comprovaran que el Barça ha de pagar 52 milions al Manchester City per Ferran Torres. Un fitxatge taxat en 55 milions més 10 en variables, realitzat el mes de gener passat. De moment, el club blaugrana només ha pagat tres milions. Tot i que el deute blaugrana més gran, després de Ferran, és el que té el Barça amb l’Ajax. Li deu 32 milions per Frenkie de Jong i 10 milions més per Sergiño Dest, que se’n va anar cedit aquest estiu al Milà. En la relació de clubs que encara han de percebre diners blaugrana figura el Liverpool. Són 14 milions que encara queden pendents del fitxatge de Coutinho, venut també aquest estiu a l’Aston Villa. El Barça té 108 milions de deutes a curt termini, incloent-hi la sorprenent de 7,5 per Arthur al Gremi de Porto Alegre, un jugador que va fitxar a l’estiu del 2018. A canvi, els equips que han comprat jugadors blaugrana li deuen 38 milions.