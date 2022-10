El Cadí la Seu va deixar aparcats per uns minuts els problemes d’absències i lesions que l’han afectat durant tota la temporada i es va imposar al Joventut per 63-50 en la primera semifinal de la Lliga Catalana que s’està jugant a Girona. Les basquetbolistes de Jordi Acero van obtenir d’aquesta manera el bitllet per a la final, en la qual intentaran defensar el títol que van conquerir l’any passat a Manresa.

L’equip de la Seu continuava amb absències, la de la belga Elise Ramette, que ha disputat el Mundial, i les de les lesionades Paula Strautmane i Bojana Kovacevic. Tot i això, va ser clarament superior a un conjunt d’inferior categoria que, tot i això, va mostrar una important millora respecte del primer partit de pretemporada que havien disputat tots dos equips. De fet, la Penya venia de derrotar el Lima Horta per 59-74 en la final de la Lliga Catalana Challenge. Ahir, el Cadí va arrencar amb un 7-0 favor, amb punts de Júlia Soler i un triple de Laura Peña, i va ofegar l’atac verd-i-negre en els primers minuts. Quan les badalonines es van voler despertar, ja perdien per deu punts (18-8), una distància que va ser una constant durant la primera meitat. En aquesta va excel·lir la feina de la nord-americana Taylor Koenen, una de les referents d’enguany, sobretot amb una ratxa en el quart inicial i un triple al final del segon,que va acabar amb victòria blanc-i-blava per 32-22. En la represa, el Cadí va haver de controlar les bones accions de Johnson, la principal amenaça rival, però Peña va agafar una bona ratxa en el triple i la diferència va créixer fins als setze punts. En el tram final, després que el Cadí anés guanyant per 24 (59-35), amb un triple de Brotons, va treure el peu de l’accelerador i va conservar energia per a demà. El Barça dona la sorpresa i fa fora l’amfitrió Girona El Barça-Santfeliuenc, equip recent pujat a Lliga Femenina, serà el rival del Cadí en la final de la Lliga Catalana després de donar la sorpresa i vèncer l’Spar Girona de l’urgellenc Bernat Canut per 59-62 en la segona semifinal. Les blaugrana van tenir en Rakovic, amb 15 punts, la seva màxima anotadora.