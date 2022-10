Un Covisa Manresa invicte, amb un empat a fora i la victòria a casa contra l’Hospitalet Bellsport, intentarà seguir fent-se fort a casa a partir de les 18.30 hores contra el Nou Elda, conjunt que s’ha canviat de grup a la Segona B. Els alacantins van jugar les fases per pujar la temporada passada i no es presenten com un rival fàcil, ja que arriben amb dues victòries al Pujolet. En el Covisa, tota la plantilla es troba en bones condicions, tot i que encara no podrà jugar Asís, que arriba avui al seu quart i últim partit de sanció.

D’altra banda, a Segona Divisió el Sala 5 Martorell torna al seu pavelló després de perdre a Ceuta dissabte passat. Els jugadors de Víctor González reben el Leganés a les 17.30 hores.