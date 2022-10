La corredora manresana Núria Picas ha aconseguit la victòria en la Ultra Pirineu, la cursa de 100 km amb sortida i arribada a Bagà que suposava el seu retorn a la competició després de tres anys. Picas, de 45 anys, s'ha imposat amb un temps de 12.12.40 i ha superat Clàudia Tremps, que ha estat segona a 10.24. És la seva cinquena victòria en una prova que, aleshores anomenada Cavalls del Vent, va conquerir ininterrompudament entre els anys 2011 i 2014. Picas ha entrat a la línia de meta després de posar-se una camiseta d'homenatge a Xavi Batriu, company bomber de Berga, que va morir el febrer del 2020 després de caure d'un pont a prop de Cercs després de preparar una acció contra la tèrmica.

En la competició masculina, el cabrianès Lluís Ruiz Oller ha estat sisè amb un temps d'11.17.48, a 38.55 del guanyador, Miguel Ángel Heras, del Salomon. Ruiz ha arribat a anar tercer en alguns passatges de la cursa i es refà així dels problemes que va tenir en l'última Ultra Trail del Mont Blanc, de la qual es va haver de retirar. El podi, a part d'Heras, l'han completat el rus Dmitry Mityaev i el santboienc Pau Capell.

El cap de setmana ha estat ple de proves a la Ultra Pirineu, amb Bagà com a centre d'operacions. La berguedana Clàudia Sabata, per exemple, ha estat segona en la cursa Nit Pirineu, de 5 km, amb un temps de 46.38. Només l'ha superada Gabriela Lasalle per 24 segons. En la mateixa prova, Martina Gonfaus, de l'AE Mountain Runners del Berguedà, ha estat setena. En la competició masculina, el millor dels nostres ha estat Pere Rutllan, de La Molina Club d'Esports, que ha finalitzat cinquè.

En l'altra gran prova, la marató, domini kenyà en les dues curses. En la masculina, triomf per a Robert Pkemoi, amb 3.37.01, per davant de Daniel Castillo (3.47.15) i Víctor del Águila (3.48.09), tots dos tarragonins. El millor local ha estat Ricard Quiroga, dels Mountain Runners, divuitè amb 4.35.04. En la competició femenina, victòria per a Esther Chesang Kibet amb 4.16.22, precedint per 3.21 Núria Gil i per 4.51 la sueca Emelie Forsberg. La millor de casa ha estat Berta Burguete, dels Amics de l'Atletisme de Bagà, 81a, a 3.19.53 de la guanyadora.