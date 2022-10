El Covisa Manresa va patir força però va assegurar els tres punts a la seva pista després de vèncer per 5-2 un Nova Elda que va posar les coses molt complicades. El conjunt alacantí encara no havia deixat escapar cap punt i ahir va poder sumar al Pujolet, quan va tenir força oportunitats per empatar el partit a tres, però no ho va aconseguir i el Covisa no va perdonar en l’últim minut.

Els manresans van intentar pal·liar la tècnica del rival amb molta intensitat en una primera part que va veure un joc trepidant, amb molta intensitat per la banda local. L’Elda dominava, però tot va canviar quan Santa va salvar una pilota que es perdia per la línia de banda i va sorprendre el porter Jere amb una rematada inesperada. El joc va continuar igual, però tot seguit va arribar el segon en una contra de 3 contra 1 per al Covisa, que Santa va tornar a resoldre. Desafortunadament, Castell va comprimir el resultat abans del descans. A la represa, la intensitat manresana va baixar, tot i que va augmentar el bon joc. Iker va fer el tercer en una acció de pivot, però novament Castell va anotar el 3-2 encara amb set minuts per jugar. En aquest moment, el Nova Elda va disposar de dues clares ocasions en què entre Arriero, sensacional ahir, i la defensa, van salvar l’empat a tres gols. En la segona, el conjunt alacantí ja actuava amb la tàctica del porter jugador. Va ser precisament aquesta la que va aprofitar el Covisa. Faltant vint segons, Manu va robar una esfèrica i va fer el quart i, tot just després de servir del centre del camp, Terri va emular el seu company i va anotar el cinquè. Un resultat segurament massa engruixit, però que permet al Covisa seguir a la zona alta de la classificació de la Segona B.