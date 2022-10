Primera victòria de la temporada (4-7) per a un Igualada Femení Grupo Guzmán que va haver de lluitar fins al final contra un bon oponent. El duel va estar ple d’alternatives i d’avantatges per les dues bandes, més per a les visitants, fins que Marina Monge va anotar el 4-5 a poc més de cinc minuts per al final. Tot seguit va arribar el sisè, obra d’Helena de Sivatte, i l’Igualada va poder respirar, tot i acabar amb tres jugadores de camp per una targeta blava.