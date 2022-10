Lewandowski esbotza el baluard

De forma solvent, però sense brillantor, el Barça de Xavi es va imposar al feu del RCD Mallorca (0 a 1) i va signar la sisena victòria seguida a la lliga. Un triomf que permet als blaugrana mantenir la segona posició a la classificació; al tècnic egarenc, ostentar el nou rècord d’imbatibilitat d’un entrenador a domicili en solitari i situar-lo, de moment, en 18 partits (13 victòries i 5 empats), i al porter Ter Stegen, ampliar fins a 534 els minuts a la Lliga Santander en els quals no ha encaixat cap gol. Tot un seguit de consecucions assolides després d’un matx que no va fer trempar els aficionats blaugrana ni els amants del futbol com a espectacle. No endebades, una vegada més aquest exercici, la diferència a favor del Barça la va determinar la capacitat golejadora de Lewandowski.

El plantejament del RCD Mallorca tampoc va contribuir a gaudir d’un partit vibrant. Tal com es preveia, Javier Aguirre va prendre la decisió de parapetar el seu conjunt en defensa, de convertir en un baluard inexpugnable els últims 30 metres del seu propi terreny de joc amb una estructura d’equip (5-4-1) en la qual Verat Muriqi era un illot, la boia necessària per armar les hipotètiques accions ofensives dels palmesans.

Des del segon minut de joc, es va poder constatar que el Barça entomava el repte tàctic del tècnic mexicà apostant per monopolitzar la possessió de la pilota i per trenar el joc amb calma, sense presses, potser per provocar que els amfitrions caiguessin en el parany de voler pressionar en defensa, una possibilitat que ni tan sols es van plantejar fins al minut 85. El xut de Lee Kang-In a passada de Verat Muriqi la va desviar Gavi a córner (min 11). En el posterior servei, els palmesans van sorprendre el Barça amb una jugada d’estratègia, però la rematada propera de Ruiz de Galarreta es va perdre molts metres per sobre el travesser (min 12). Un passada al primer toc fallida de Franck Kessie a Lewandowski va ser la primera espurna de qualitat dels blaugrana (min 13). Tot seguit, Dembélé va malbaratar una bona incursió per la dreta amb un xut alt i desviat al primer pal (min 15). El guió del partit semblava inquietant quan va sorgir la figura de Robert Lewandowski per dictaminar el guanyador de la confrontació. El davanter polonès va rebre un servei a l’espai d’Ansu Fati, va penetrar com a interior esquerre a l’àrea de penal palmesana, va retallar Martin Valjiant i va efectuar una precisa rematada rasa al segon pal inapel·lable (0 a 1). El RCD Mallorca va tardar cinc minuts a refer-se. Els amfitrions no renunciaven a atacar quan tenien l’esfèrica, però durant tot el primer acte només van tenir la iniciativa ofensiva des del minut 29 al 25. En aquest breu espai temporal, una bona centrada d’Antonio Sánchez des de la posició d’extrem dret la va habilitar Jaume Costa per efectuar una perillosa rematada que Ter Stegen va conjurar (min 35). Les aturades i les targetes van ser les protagonistes del darrer tram del primer període.

El joc va mantenir la mateixa tònica a la represa, amb l’excepció d’un breu interval en el qual Verat Muriqui va armar un xut massa creuat a centrada de Pablo Maffeo (min 50) i en què una bona jugada trenada per Antonio Sánchez i Pablo Maffeo la va culminar el primer amb un perillosa centrada (min 52). Franck Kessie va replicar a passada de Dembélé (min 61), però el segon període es va caracteritzar per la possessió blaugrana sense voluntat de penetració i per la dèria defensiva dels amfitrions. Per fi, Javier Aguirre va gosar maldar per assolir l’empat i va reestructurar el seu equip amb l’entrada de Lago Junior (min 85). Tot i això, els rèdits que va obtenir van ser escadussers. Ter Stegen no va tenir dificultats per aturar la canonada de Dani Rodríguez (min 87) i Lee Kang-In, esgotat, no va poder precisar la seva rematada creuada (min 89).