El Sala 5 Martorell es refà i signa un empat

El Sala 5 Martorell no va poder aconseguir la victòria en el seu segon partit a casa d’aquesta temporada, però va salvar un punt, una circumstància meritòria si tenim en compte com havien anat els primers vint minuts de la confrontació. Així doncs, els jugadors de Víctor González van signar un valuós empat contra el CD Leganés (2 a 2). Els madrilenys van adquirir un perillós avantatge (0 a 2) a les acaballes del primer acte, gràcies als gols d’Alejandro Velasco (min 17) i Juan Manuel Ruiz Canela (min 18). Els martorellencs van prémer l’accelerador defensiu i ofensiu a la represa i el manresà Roger Bermusell (min 29) i el sempre incisiu ala Fouad El Amrani (min 32) van neutralitzar l’avantatge adquirit pel CD Leganés. La igualada permet al conjunt del Baix Llobregat mantenir-se invicte com a local i ocupar una còmoda desena posició a la classificació abans de visitar el feu del potent Burela FS.