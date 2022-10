Manresa recuperarà el 16 d'octubre, després de gairebé tres anys sense, la cursa dels 10 quilòmetres urbans. Ho farà amb un recorregut nou i acollint també el Campionat de Catalunya Absolut i Màster de la distància. La sortida i l'arribada de la que serà la 17a edició, s'ubicaran al Passeig de Pere III, davant del Casino, i tot el traçat ha estat homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme (FEA).

La prova, organitzada pel Club Atlètic Manresa, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, i de diferents empreses del territori, l'han presentat aquest matí el regidor d'Esports de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú Calveras; la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich Vilaró; el president del Club Atlètic Manresa, Miguel Pérez Silva; el director tècnic del CAM Joan Lleonart Montaña; i l’atleta del CAM, Meritxell Soler Delgado.

Com serà el nou circuit?

Joan Lleonart ressalta que el nou traçat homologat dels 10 quilòmetres urbans de Manresa és més planer, amb rectes llargues i sense tants revolts, molt adient per poder córrer i que segurament farà que els participants facin molt bons temps”. El director tècnic del CAM fa una crida perquè els manresans “durant una hora es facin seva la ciutat”, participant, animant o vivint l’esport sense cotxes als carrers.

L’atleta Meritxell Soler coincideix amb Lleonart. Diu que “aquest nou circuit m’agrada, és més planer i afavoreix més bé les meves característiques” i confia a fer un bon resultat.

Data i horaris dels 10 quilòmetres urbans de Manresa

El 16 d'octubre, que és diumenge, en total es faran tres curses. El tret de sortida de la cursa absoluta serà a les 10 del matí.

En paral·lel a la cursa de 10 quilòmetres, també es disputarà la cursa de 5 quilòmetres, que celebra la seva 5a edició.

I abans, a les 9.30, sortirà la 13 a edició de la cursa de promoció de 1.000 metres.

Cal esmentar que el tret de sortida de la cursa gran el durà a terme el que ha estat proclamat millor esportista manresà d'aquest 2022 i atleta internacional de l'entitat, l'ultrafondista Manel Deli.

La zona de recollida de dorsals, els vestidors i el guarda-roba estarà situada al pavelló del Pujolet.

La prova serà retransmesa en directe per streaming per Youtube, amb tres càmeres, una mòbil al cap de cursa i dues que cobriran 4 punts de pas i l’arribada, amb comentaris tècnics. Abans de la cursa es comunicarà el link per seguir en directe la retransmissió de la prova.

Manresa acollirà "una gran festa de l'atletisme"

Antoni Massegú ha assegurat que aquest esdeveniment esportiu torna després de la pandèmia i “tindrà un nivell extraordinari”. El regidor d’Esports ha animat a manresans i manresanes a sortir al carrer i participar “en una gran festa de l’atletisme i una gran festa esportiva de la ciutat”.

Mercè Rosich s’ha mostrat satisfeta i agraïda a l’Ajuntament de Manresa per acollir una prova com aquesta que “requereix un gran esforç organitzatiu” i ha animat a la ciutat “a continuar fent d’amfitrió i apostant per acollir altres competicions atlètiques de primer nivell”. Al seu torn, Miguel Pérez ha subratllat que l’organització d’una cursa com aquesta, que també és el Campionat de Catalunya, “és un gran repte” que obliga al club a treballar de valent “posant molta més cura en tots els detalls, més controls i més voluntaris perquè tot surti molt bé”.

El Campionat de Catalunya permetrà veure els millors corredors del país

La cursa de 10 quilòmetres d’enguany serà també l’escenari del 28è Campionat de Catalunya Absolut i Màster de 10 quilòmetres. Manresa ha estat seu d'aquest campionat català de la distància en tres ocasions (anys 2005-2010-2011). Aquest 2022 serà la quarta vegada que es disputarà aquest campionat als carrers de la capital del Bages.

Ja hi ha confirmat la seva participació la millor corredora catalana del moment, Meritxell Soler, vigent campiona d'Espanya de Mitja Marató i millor marca 2022 en la distància. L'atleta patrocinada per la marca Puma lluitarà de ple pel triomf absolut.

En categoria femenina també s'hi espera Laia Casajoana, Mercè Guerra i Laura Rodríguez, entre altres.

En l'apartat masculí, cal remarcar la presència de l'atleta targuerí Xavier Badia, actual campió d'Espanya absolut en 5 quilòmetres ruta; Xavier Tomasa, actual campió de Catalunya absolut de Marató i un dels millors corredors catalans del moment, i de l'atleta de l'Avinent Manresa Abel Casalí, medallista català de la distància.

Inscripcions obertes

Les inscripcions estan obertes i es poden fer per internet als enllaços dels 10 quilòmetres, dels 5 quilòmetres i de la cursa de promoció (fins al 2008). També es pot fer la inscripció presencialment a les botigues Esports Sagi i Bages Esports, i a la secretaria del Club Atlètic Manresa. El preu de les inscripcions per les curses de 10 i 5 km és de 15 euros (13 euros amb xip propi). El preu de la cursa de promoció és de 3 euros.

Les curses estan limitades a 500 dorsals per la cursa de 10 quilòmetres, 200 dorsals per la cursa de 5, i 200 dorsals per la cursa de promoció.