La defensa condueix el Cadí a la reedició del títol

El Cadí la Seu va reeditar el títol de campió de la Lliga Catalana després de derrotar el Barça-Santfeliuenc per 60-42 en un duel que va quedar decidit en l’últim període. La gran defensa de l’equip de Jordi Acero en el darrer quart, en què va deixar en tres punts anotats el conjunt blaugrana, va acabar de decidir una final en què les urgellenques havien manat sempre, però en què no s’havien pogut escapar definitivament en el marcador. Laura Peña, autora de 17 punts i de 19 de valoració, va ser escollida la més valuosa del partit decisiu.

El Barça va començar més entonat i dominava per 3-8 en els primers minuts, però el Cadí va poder capgirar el marcador gràcies als primers encerts de la seva base i al domini que Tunstull va exercir sobre Hamblin sota els cèrcols. Així, al final del primer període es va arribar amb 16-13 i la diferència encara va créixer més, fins a un 27-15, a l’inici del segon parcial. Els triples de Laura Peña feien molt mal a l’equip d’Isaac Fernández.

Un parcial de 0-13, amb l’encert d’Anderson i Ainhoa López, va tornar a equilibrar el duel (27-28), tot i que un triple de Júlia Soler permetia a l’equip de la Seu marxar al descans amb tres punts de renda (33-30). Aquesta va tornar a créixer fins al 43-35, però llavors van sorgir Itziar Llobet i Júlia Rueda per tornar a deixar les blaugrana a prop de la victòria (43-39) amb deu minuts encara per jugar.

Semblava que el final de l’enfrontament seria igualat, però no va ser així. L’equip de Jordi Acero va imposar una defensa fortíssima i el Barça només va anotar un 2+1 en tot el període, amb anotació de Mircheva. El demolidor parcial de 17-3 va ser determinant. Després del duel, Acero recordava que «en aquest inici de curs hem patit lesions, però no hem abaixat el cap. L’any passat, la Lliga Catalana ens va donar un impuls per a tot l’any». El Cadí debuta dimecres a la lliga Femenina contra el Jairis.