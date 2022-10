El FC Pirinaica venç el FC Martinenc en l’estrena a Primera Catalana

Reeixit debut del FC Pirinaica a la Primera Catalana. La pressió defensiva efectuada pels jugadors d’Eladi Gallego va sotmetre els barcelonins i va propiciar el triomf dels manresans contra el FC Martinenc (1 a 0).

Els vermells van afrontar el duel amb determinació i van optar per pressionar l’oponent al seu propi camp per tal de generar incomoditat als migcampistes visitants. El plantejament dels locals va fructificar i va desarmar per complet l’atac dels barcelonins. En contraposició, les incursions de Miquel Nocete per la dreta, culminades amb precises centrades, feien estralls a la defensa visitant. Un potent xut llunyà de José María Zájara i una rematada a boca de canó de Sergi Vilalta van ser el preludi del gol del FC Pirinaica. Felipe Guerrero es va avançar a l’acció dels defenses i va marcar el decisiu gol quasi sense angle, des de la posició d’extrem esquerre. Arturo Picaseño no va poder conjurar el seu inapel·lable xut creuat (min 44).

La tònica de la confrontació no es va modificar fins al minut 60 de la represa. Aleshores, de forma progressiva, els amfitrions van cedir la possessió al seu oponent i es van parapetar en defensa. Tot i això, el conjunt dirigit per Henry Lossio només va trobar una manera d’inquietar la porteria vermella: els serveis en profunditat envers el gegantí central Adrià Saró, reconvertit en davanter de referència. Ja a les acaballes del matx, una centrada d’Iván Romano la va rematar a boca de canó Juan Luis Estévez. Del Río va respondre amb una magistral aturada que va certificar la victòria del FC Pirinaica.