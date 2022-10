El Monbus - CB Igualada va assolir una victòria patida a casa davant del CB Granollers (76-75) amb un triple en els últims segons.

El primer partit de lliga dels igualadins d’aquesta temporada no va començar de la millor manera per als locals, que van encaixar un parcial de 0-9 en contra que, ja des del principi, els va fer anar a remolc tot i que van tancar el quart amb bones accions que els van posar només a 3 punts del Granollers. L’inici del segon període va semblar una repetició del primer, ja que els visitants van tornar a imposar el seu joc i van etzibar als igualadins un altre parcial de 0-9. Tot i això, els locals van aconseguir prendre el ritme del partit i ambdós equips van marxar empatats als vestidors.

El tercer quart va estar marcat per la igualtat entre els dos rivals i no va ser fins a la meitat del quart període que els locals van agafar 5 punts de diferència, que haguessin pogut ser 7 i haver significat un final de partit còmode per als igualadins, però els del Vallès Oriental van respondre amb un parcial de 0-8. El partit es va decidir en l’últim sospir, quan un triple, des de vuit metres, sobre un peu i amb la mà no hàbil, va donar la victòria als locals. L’Igualada comença amb bon peu la temporada tot i encara no pot disposar del seu jugador més important, lesionat.