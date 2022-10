El Solsona domina i goleja un Castellserà inferior

El Solsona va vèncer per golejada (5-1) un Atlètic Castellserà que, a diferència de les jornades anteriors, on s’havia mostrat molt competitiu, va oferir una versió molt pobra. Els solsonins van dominar de cap a fi i no van donar opció als urgellencs.

El Solsona va portar la iniciativa des de bon començament, i van marxar al descans amb dos gols d’avantatge gràcies a un doblet de Plans. A l’inici de la represa, un moment de domini visitant va propiciar l’únic gol del Castellserà, obra de Sala, en una de les poques ocasions que van tenir, però el Solsona va reaccionar ràpidament i, només tres minuts després, Ait Mekideche va fer el 3-1, i, amb els visitants ja vençuts, Melnikas primer, i Ait Mekideche després, van arrodonir un marcador que podria haver estat molt més ampli. D’aquesta manera, el Solsona recupera el camí de la victòria, confirma les bones sensacions com a local i manté la dinàmica ascendent en la temporada del retorn a Segona Catalana.