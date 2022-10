El València Basket va poder celebrar amb una victòria contra el Joventut (101-97), després d’una pròrroga, la jornada en què retirava la camiseta amb el número 17 del santpedorenc Rafa Martínez. El seu serà el tercer número que penja del sostre de la Font de Sant Lluís després dels de Nacho Rodilla i Víctor Luengo.

Primer es va jugar el partit, en què tots dos equips van tenir opcions i que va decidir el petit base nord-americà Harper amb 24 punts, entre ells un triple llunyaníssim amb el qual va resoldre una bonica pugna amb Guillem Vives, és dels taronja.

Després de la victòria, Rafa Martínez, que va jugar onze anys a València, va donar les gràcies per «haver-me fet sentir com a casa lluny de casa. El millor títol ha estat el que m’enduc a dins del meu cor». El bagenc va tenir paraules per als seus pares, també va recordar que la seva filla Paula «és una valencianeta més» i va enaltir el paper de la seva parella, Olatz Mercadal, en afirmar que «el primer any aquí va ser difícil, però tu em vas dir que aguantés, que triomfaríem aquí». Es va acomiadar de l’afició afirmant que «quan vegeu la camiseta penjant penseu que la va portar un dels vostres».