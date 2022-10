L’Igualada sap mantenir a ratlla un bon Sant Cugat

El CF Igualada va pujar a la segona posició de la classificació de la Preferent femenina després de derrotar per 2-1 el Sant Cugat, un conjunt que històricament sol presentar molta batalla als seus rivals i que, en aquesta ocasió, no va renunciar a la victòria fins a l’últim minut. Les blaves van dominar majoritàriament, però el resultat de 2-1 ho deixava tot obert fins al moment en què el col·legiat va indicar el final de l’enfrontament.

El partit va ser igualat durant la primera meitat, amb tots dos conjunts arribant a l’àrea contrària i fent oportunitats per aconseguir que el marcador es mogués. El més contundent va ser l’Igualada, que es va avançar tres minuts després de la mitja hora de joc, quan Marina Salanova va recollir una esfèrica a la frontal de l’àrea i va estzibar un tret que es va convertir en un autèntic golàs.

L’avantatge al final dels primers 45 minuts era anoienc, però encara faltava molt partit, i aquesta sensació era la que hi havia a la graderia. L’Igualada va reprendre el partit amb la mateixa tendència en el seu joc i va anotar el segon quan Cèlia Iglesias va rematar una centrada de Marina Salanova per anotar el segon. Semblava que el resultat podria donar tranquil·litat, però no va ser així. Una badada defensiva a vint minuts per al final va servir perquè la visitant Domene pogués retallar la distància. El resultat estava a l’aire, però el Sant Cugat no va poder crear cap oportunitat per empatar el partit i va marxar de Les Comes sense punts.