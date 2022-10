La formació sènior femenina del CG Puigcerdà va acusar la manca d’experiència de les seves jugadores durant el primer període del duel que el conjunt groc-i-negre va perdre a la pista del Kosner CH Huarte (3 a 1). No endebades, les de Logronyo van dominar per complet el renovat equip puigcerdanenc i van adquirir un substancial avantatge gràcies als gols d’Aitana María García (2 a 0). La golejadora local va rendibilitzar les assistències de Cecilia López (min 07.31) i Laura Gil (min 13.09). El CG Puigcerdà va revertir la situació durant el segon acte i un servei de Kiera O’hare va habilitar Anna Barnola per deixar la diferència en la mínima expressió (min 38.22). Les cerdanes van maldar per empatar fins que Laura Gil va establir el marcador definitiu (min 48.15). En l’altre partit jugat de la 2a jornada, el CHH Txuri Urdin va cedir contra el Quimeras Valdemoro (0 a 1). La 1a jornada va registrar els següents marcadors: CH Huarte, 5 CH Jaca, 7 i Quimeras, 0 SH Majadahonda, 1.