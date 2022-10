Reeixit inici de lliga del primer equip femení de l’AE Volei Manresa. Diumenge, les manresanes van dominar el derbi bagenc del grup A de la Primera Divisió Catalana i van derrotar a la seva pròpia pista l’ASFE Volei Sant Fruitós per 0 a 3 (10-25, 18-25 i 21-25). Les roig-i-negres van afrontar el difícil repte que els plantejava la segona jornada de la competició amb molta confiança, després de sotmetre el CV Prat (3 a 1) en la jornada inaugural de la lliga. No endebades, el conjunt de la capital del Bages va tenir sempre la iniciativa tant en el joc com en el marcador durant els dos primers sets de la confrontació. L’avantatge va propiciar la relaxació de les manresanes, una circumstància que les santfruitosenques van aprofitar per discutir la victòria al seu oponent en el tercer acte.

Els marcadors dels altres tres partits d’aquesta segona jornada van ser els següents: Volei Rubí, 0 CV Sant Quirze, 3 (21-25, 15-25 i 17-25); CV Llars Mundet, 0 CV Sant Boi, 3 (16-25, 23-25 i 20-25) i CV Prat, 0 Voleibol Sant Just, 3 (21-25, 10-25 i 14-25). Les prestacions de l’AE Volei Manresa en la primera jornada de la competició van ser similars. Tot i les baixes i el pocs entrenaments amb la totalitat de la plantilla que les manresanes han pogut desenvolupar durant la pretemporada, les roig-i-negres van vèncer el veterà conjunt del CV Prat per 3 a 1 (25-23, 26-28, 25-23 i 25-23) gràcies a la seva solidesa i capacitat per minimitzar la quantitat d’errors comesos. Malauradament, l’ASFE Volei Sant Fruitós va cedir per 0 a 3 (15-25, 17-25 i 17-25) contra el CV Llars Mundet en el seu debut a la competició. El Voleibol Sant Just i el CV Sant Quirze van ser les altres formacions que es van estrenar amb victòria. Les del Baix Llobregat es van imposar al Volei Rubí per 3 a 0 (25-20, 25-11 i 25-16) i les vallesanes al CV Sant Boi (25-22, 11-25, 25-15 i 25-19). Per tant, a hores d’ara, la classificació del grup A de la Primera Divisió Catalana és la següent: 1r Voleibol Sant Just, 6 punts; 2n AE Volei Manresa, 6; 3r CV Sant Quirze, 6; 4t CV Sant Boi, 3; 5è CV AA Llars Mundet, 3; 6è CV Prat, 0; 7è Volei Rubí, 0 i 8è Volei Sant Fruitós, 0. D’altra banda, el segon equip femení de l’AE Volei Manresa va debutar al grup B de la Quarta Divisió Catalana amb un contundent triomf (0 a 3) al feu del CV Balaguer. Per la seva banda, el Volei Santpedor va vèncer a domicili l’Igualada VC B (0 a 3).