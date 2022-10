David Palmada obre la via d’escalada horitzontal més llarga de l’Estat espanyol

L’especialista en escalada artificial i aventurer manresà David Palmada va protagonitzar una nova fita esportiva inèdita, aquest agost: completar l’obertura de la via d’escalada horitzontal més llarga de l’Estat i, probablement, de tot el continent europeu, tot i que certificar aquesta darrera dada és d’una enorme complexitat. David Palmada Pelut va ser l’ideòleg i el principal artífex d’un projecte que ha permès configurar la via batejada com a Xulilla Experience a la paret del Refugi de la gorja del riu Túria, a la bellíssima població valenciana de Xulilla o Xulella, a la comarca dels Serrans. Álex Pastor el Maño ha estat el company inseparable del manresà en els tres atacs que han facilitat l’obertura de la via horitzontal de 1.036 metres de longitud.

La gènesi de la singular i ambiciosa empresa esportiva es va produir el 2018. David Palmada relata que «des de finals dels anys noranta, m’atreia la possibilitat de fer una repetició de la via anomenada Les Regles del Joc que els escaladors locals Jesús García el Presi i Vicente Cervera van obrir a la Paret del Davant, a la cinglera situada enfront aquella que converteix en inexpugnable la població i el castell de Xulilla».

Vicente Cervera i Jesús García van acomplir la insòlita consecució l’abril del 1996. Des del dia 4 fins el dia 7, van pujar a la Paret del Davant fins rematar l’obertura d’una via d’escalada horitzontal de 550 m de longitud situada a una alçada de 30 metres sobre les aigües del riu Túria. Els escaladors valencians la van batejar com Les Regles del Joc i van proposar a tots els esportistes que volguessin seguir la seva traça un seguit de normes per dotar de més dificultat les futures repeticions. D’aleshores ençà, només els escaladors de Calp Roy de Valera i Guillem Sendra havien entomat el repte, però obviant el suggeriment dels pioners.

El manresà David Palmada i l’aragonès Álex Pastor van completar, el 2018, la segona repetició de Les Regles del Joc i, per primera vegada, van honorar les singulars indicacions de García i Cervera. L’estada a la gorja del Túria va permetre a David Palmada adonar-se del potencial de la Paret del Refugi, un espai d’escalada verge i inexplorat. L’escalador manresà va transmetre la descoberta als pioners de la població valenciana i els va oferir la possibilitat d’obrir una via d’escalada inèdita a l’esmentada paret. La resposta de Jesús García i Vicente Cervera va ser incitar David Palmada a afrontar el desafiament.

Després d’aconseguir la complicitat d’Álex Pastor, el duet va iniciar el primer atac el dissabte, 01 de desembre del 2018. El manresà, però s’havia autoimposat tot un seguit de regles per fer més atractiu el projecte. «No podríem baixar de la paret per res fins completar el tram de la via que ens havíem proposat obrir; tampoc podríem rebre cap tipus d’ajuda externa, ni tan sols recollir aliments amb una corda; per tant, havíem de ser completament autònoms durant l’atac. Per últim, vam pactar posar ancoratges fixes només als llocs on és del tot imprescindible, com els punts de reunió. És la fórmula ideal per minimitzar el rastre que deixa la nostra activitat a la paret en qüestió i en el seu entorn natural».

L’atac inicial va durar set dies. David Palmada i Álex Pastor, situats a entre 70 i 80 m d’alçada, van obrir 570 m de via d’escalada des de la meitat de la Paret del Refugi fins al seu final. Per tant, van començar pel darrer dels tres trams de Xulilla Experience. «Va ser una experiència brutal. Aquesta part de la via no és d’una gran dificultat tècnica, no supera el nivell A3, però la roca és d’una gran qualitat». «Per tant, és un tram que permet a l’escalador gaudir de la seva activitat», explicita el manresà.

D’altra banda, David Palmada destaca que la via anomenada Xulilla Experience exigeix «fer una escalada non stop. Per les seves característiques, el grau d’implicació, d’exposició o risc i d’exigència que tenen l’escalador que obre la via i aquell que la desmunta són idèntics. Per tant, el compromís d’ambdós ha de ser total i la seva coordinació absoluta, quasi immillorable».

L’esclat de la pandèmia i el consegüent confinament domiciliari van endarrerir l’execució del segon atac fins l’octubre del 2020, és a dir, dos mesos després que David Palmada i el valencià Ernesto Berenguer obrissin una via d’escalada de 436 m de llargària a la paret del Gran Pou MTDE (Cantàbria), el pou vertical més profund de l’Estat i el segon de la categoria pous interiors de caiguda lliure més pregon del planeta.

En aquesta ocasió, la parella d’escaladors va afrontar l’obertura del tram central de la futura Xulilla Experience. Des d’una cova, es van penjar sobre l’anomenat Toll Blau i, durant set dies, sent fidels als mateixos preceptes que es van marcar en el primer atac, van obrir 356 m de via d’escalada horitzontal «seguint una claríssima línia d’escalada, una fissura transversal que és el camí inequívoc que hem de resseguir els escaladors», emfasitza l’especialista.

David Palmada i Álex Pastor van completar l’obertura de Xulilla Experience la segona setmana del passat mes d’agost. Per aconseguir el seu propòsit, només els faltava obrir el tram inicial de la via, de 110 metres de longitud, un desafiament que van assolir en només tres dies. «Per escalar els 1.036 metres de llargària de la via, hem hagut de muntar i desmuntar 33 punts de reunió. Han estat disset dies d’intensa activitat esportiva dividits en tres atacs. Una experiència que m’ha transmès sensacions molt intense s», conclou David Palmada. A hores d’ara, el manresà segueix practicant l’esport que l’apassiona conjuntament amb Joan Gibert. A més, la primavera passada, Palmada va prendre part a la Titan Desert (Categoria: Adventure) amb una bicicleta del 1989 i va acabar la prestigiosa competició que es de-senvolupa al desert del Marroc.