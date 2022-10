Un gol a l’equador del segon període aboca el CF Solsona a perdre

Les notables prestacions exhibides per la formació sènior femenina del CF Solsona durant els primers setanta minuts del matx que van disputar les escapulades i l’ENFAF Andorra no van reportar al conjunt solsoní rèdit en forma de punts (1 a 4). Les blaves van fer-se amb la possessió de la pilota i amb la iniciativa ofensiva des dels primers minuts. Tot i això, les amfitriones van tenir dificultats a l’hora de trobar la fórmula per traduir el seu domini en accions de perill i un mal refús defensiu, després del servei d’un córner, va habilitar María da Cruz per avançar les visitants a l’electrònic (min 34). A la represa, el CF Solsona va incrementar la freqüència dels seus atacs i una jugada iniciada per Cristina Tayeda la va culminar Júlia Haro amb una precisa centrada des de la posició d’extrem dreta que Aina Vilaseca va aprofitar per reequilibrar el marcador (min 52). En plena allau ofensiva de les locals, l’andorrana Laia Sin va marcar un golàs per l’esquadra (min 70) que va determinar el guanyador (1 a 2). En aquest mateix grup 2n, el Club Gimnàstic de Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva en cedir al Gimnàstic Parc contra el FC Vic Riuprimer B (2 a 3). Ivet Bigas (min 17) i Ariadna Moya (min 24) van donar un substancial avantatge al conjunt vigatà (0 a 2) que Andrea Sánchez (min 38), de penal, i Alba Molina (min 54) van neutralitzar (2 a 2). Malauradament, un gol en pròpia porteria de Natàlia Lozano (min 87) va propiciar la derrota de les manresanes. Per la seva banda, el CE Berga va ajornar el matx que l’havia d’enfrontar a la UE Figueres. D’altra banda, en el grup 1r, el CE Òdena va sumar el primer punt. Les anoienques van signar un meritori empat al feu del FC Sant Cugat (1 a 1), gràcies l’olfacte golejador de Mariona Marsal (min 6). El CF Martorell va encaixar una inesperada derrota contra el CF Verdú-Vall del Corb (1 a 2). Martina Closas (min 43) va neutralitzar el gol inicial de Nerea Manzano (min 6), però Xènia Bernaus va segellar la victòria de les lleidatanes (min 81).