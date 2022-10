El mig centre Iván Garrido fitxa per la formació juvenil B de l’Elx CF

Del Club Gimnàstic de Manresa al juvenil B de l’Elx CF, per facilitar l’adaptació del futbolista a l’entitat, amb la possibilitat de jugar la primera temporada com a sènior al filial de del club alacantí, l’Elx Il·licità. Després d’un mes de negociacions i d’haver rebut ofertes del Cadis CF i de la UD Las Palmas, entre d’altres, el mig centre Iván Garrido, de 18 anys, va segellar el seu fitxatge per l’Elx CF. Fins ara, amb el juvenil B del club alacantí (Lliga Nacional Juvenil-Grup 8è), el navarclí ha estat titular i ha completat els cinc partits de lliga disputats pel conjunt que colidera la competició (13 punts). Iván Garrido es va iniciar com a futbolista al CF Navarcles, tot i que de seguida es va incorporar al CE Manresa. Només va jugar un exercici com a blanc-i-vermell, doncs els tècnics del RCD Espanyol es van fixar en el seu potencial. El navarclí va militar set temporades als equips formatius espanyolistes fins que una lesió a l’espatlla va alentir la seva progressió. Els quatre últims exercicis, Iván Garrido ha jugat al Club Gimnàstic de Manresa.