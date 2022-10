Aquest divendres ha mort als 85 anys Toni Creus, una de les persones més conegudes i populars del món del bàsquet de les nostres comarques i que va ocupar diversos càrrecs, tant al Bàsquet Manresa, com a d'altres empreses i organismes.

Creus va ser jugador de diversos equips, directiu del Bàsquet Manresa en les etapes de Josep Salido i Carles Casas. Més endavant va ser director esportiu amb Ricard Casas d'entrenador i també va ser delegat a Manresa de la Federació Catalana de Basquetbol.

També va ser agent d'entrenadors i jugadors com el malaurat Pep Pujolràs o Paco Vázquez. Les últimes generacions el recorden com l'inseparable company del també desaparegut Joan Antoni Lozano en les transmissions dels partits per Ràdio Manresa durant moltes temporades. També va ser delegat de Coca-cola a les nostres comarques. El febrer del 2019 va rebre un homenatge del Bàsquet Manresa, juntament amb el també inoblidable Rafa Cuesta, per la seva contribució a l'entitat.