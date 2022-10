Reeixit debut del Futsal Athletic Vilatorrada a la Tercera Divisió

Després del meritori ascens assolit la temporada passada, el Futsal Athletic Vilatorrada es va estrenar amb una valuosa victòria al grup 2n de la Tercera Divisió Nacional. Els santjoanencs es van imposar a la pista de l’Huracans Puertas Luz de la Selva del Camp (4 a 7), en la primera jornada de la competició. Els jugadors dirigits per Daniel López Borjas van afrontar el debut a la màxima categoria catalana amb determinació i l’expivot del Covisa Manresa FS Guillermo David López va donar avantatge als bagencs abans que es consumís el primer minut de joc. El marcador advers no va destarotar els amfitrions i ambdues formacions es van abocar a l’atac sense inhibicions. Marc Estivill va igualar el resultat (min 6) i, dos minuts després, el veterà ala Redoan Drissi va avançar altra vegada el Futsal Athletic Vilatorrada a l’electrònic. Els gols del local Gerard Segarra i del visitant Martí Tantiñà van mantenir el mínim avantatge dels bagencs (2 a 3). Així doncs, no va ser fins a les acaballes del primer període que la voracitat golejadora de Gerard Roca (autor de dos gols) i Marc Català va obrir una escletxa quasi definitiva al marcador (2 a 6). El joc es va calmar a la represa i els santjoanencs, tot i encaixar un gol de seguida (3 a 6) van saber gestionar l’avantatge. Oimés quan Redoan Drissi va respondre al quart gol dels amfitrions (4 a 7) un minut després que el materialitzessin (min 38). Així, el monistrolenc va establir el resultat definitiu.

L’Esmebages CEFS Santpedor i el Restaurant La Barca FS Monistrol van encaixar una derrota al seu feu. El duel entre els santpedorencs i el Tecnovit Alforja FS es va caracteritzar per la igualtat, però els lleidatans el van decantar al seu favor (3 a 4). Els visitants es van retirar als vestidors amb un avantatge remarcable (1 a 3), però els gols d’Iván Martín (min 31) i Alejandro Ramírez (min 36) van donar opcions de victòria als bagencs. Sergi Escandell va sentenciar el triomf lleidatà en el darrer alè. El matx entre el Restaurant La Barca FS Monistrol i el L’Esportiu Les Corts (3 a 6) va ser més disputat del què dona a entendre el marcador final. El conjunt entrenat per Juan Carlos Jáuregui va competir per la victòria fins que Gerard Goberna (min 37) i Alejandro Blasco (min 38) van sentenciar la confrontació. Per últim, el CFS Esparreguera va perdre a la pista del Lamsauto Futsal Lleida (5 a 3).