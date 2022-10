Sebastià Catllà fa un bronze en el mundial de XTerra

El corredor manresà de la Penya Ciclista Bonavista-Collbaix Sebastià Catllà es va endur la medalla de bronze en la categoria de 50 a 54 anys de la final del Campionat del Món de XTerra (triatló de muntanya) que es va disputar a Molveno (Itàlia). Catllà havia accedit a la prova després de la seva victòria del mes d’agost passat en la cursa d’Alemanya.

La prova italiana estava formada per 1,5 quilòmetres de natació al llac de Molveno, 40 quilòmetres de ciclisme de muntanya amb 1.100 metres de desnivell positiu i, finalment, deu quilòmetres de cursa a peu per la muntanya, amb 350 metres de desnivell. A més, les condicions meteorològiques van endurir més una cursa en què hi havia molt fang.

Catllà va fer una prova molt regular en cadascun dels seus trams i va acabar amb un temps de 3.26.25, amb la qual cosa va ocupar el lloc número 98 en el total dels participants i el tercer en el seu grup d’edat. Només va ser superat per dos francesos, Laurent Beuzeboc, que va acabar 7 minuts i 51 segons abans, i David Gandon, que li va treure un minut i mig. El seu podi va ser molt lluitat, ja que només va aconseguir 24 segons de diferència respecte del quart classificat, un altre francès, Nicolas Seguin.

El manresà tanca d’aquesta manera un bon any, que va començar amb el títol de campió del món de triatló d’hivern.