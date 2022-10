El Barça va sumar tres punts i va deixar una imatge preocupant en un duel contra el Celta que precedeix la visita dimecres de l’Inter al Camp Nou en un partit crucial de la Champions i el desplaçament al Bernabéu diumenge vinent. Després d’una primera part acceptable, el conjunt de Xavi va caure en picat al segon període i va instal·lar un sentiment de preocupació a la graderia.

Condicionat per les baixes, anit Xavi va posar sobre el terreny de joc una defensa amb tres laterals esquerre, dels quals només Alba complia amb aquesta funció. Balde va anar a la banda dreta i Marcos Alonso al centre de la defensa formant parella amb Piqué. Al davant, Raphinha va agafar el lloc de Dembélé i Ferran Torres es va situar a l’altre extrem.

El Barça va sortir intens i al minut 6 Ferran no va estar suficientment atent per rematar un gol fàcil. Ubicat amb dues línies de quatre en actitud defensiva, el Celta no va inquietar els blaugrana, que recuperaven la pilota amb rapidesa. Uns minuts després, de nou Ferran va tenir una bona oportunitat però en comptes d’avançar cap a porteria va xutar al primer toc, massa tou.

El partit va viure el primer punt d’inflexió quan Alba va enviar en profunditat a l’omnipresent Gavi, que va trencar el fora de joc i va centrar a l’àrea. Unai Núñez va tocar malament la pilota i la va deixar a Pedri per convertir l’1-0.

A diferència del recent duel amb l’Inter, on el Barça va practicar el monocultiu en atac passant la pilota contínuament a un Dembélé atrevit però poc encertat, el conjunt de Xavi va provar ahir altres fórmules ofensives, com el desdoblament per les dues bandes i el xut llunyà. Raphinha, en una jugada assajada, va rematar a la sortida d’una falta i va obligar Marchesin a lluir-se.

El Barça va baixar una marxa la intensitat i el Celta va tenir alguna arribada a l’àrea blaugrana, la més perillosa una passada en profunditat d’Aspas que Ter Stegen va avortar abans que Beltrán pogués contactar amb l’esfèrica. Fins al final del primer temps, el joc local es va tornar més espès, redimit només per l’entusiasme dels dos joves, Gavi i Pedri. Prop del descans, polèmica per un possible penal no xiulat a Raphinha.

Els de Xavi van perdre el ritme en una segona part que va començar amb un contracop del Celta que Oscar va culminar amb un xut alt i va acabar amb Ter Stegen -a qui a l’inici del període van haver de tractar els serveis mèdics del Barça per un cop- salvant el triomf local. Al minut 63, Ansu, De Jong i Dembélé van irrompre al terreny de joc, i el desgavell col·lectiu es va focalitzar en bona part en la falta de seny de l’extrem francès, que perdia pilotes constantment. El Celta va pressionar, va atacar, va posar l’ai al cos de la culerada però el porter alemany va salvar un xut d’Aspas i un altre de Carles Pérez i el pal va evitar el gol en una rematada de Paciencia. Triomf amb mal sabor de boca.