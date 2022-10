La superioritat en el joc interior del TGN Bàsquet va ser massa per a un Igualada que va tenir l’oportunitat de posar-se davant a l’últim quart del parit, però dos triples consecutius van tornar a establir un avantatge visitant ja insuperable. En atac, les igualadines no van poder moure la pilota amb facilitat i una defensa zonal en el tercer i l’últim quart, les va apropar al marcador, però no va ser prou per sumar la tercera victòria.