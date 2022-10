Un Artés amb vies d’adaptació i que busca trobar bones sensacions persistents cau a domicili per 85-78 contra l’IPSI.

La primera part de l’enfrontament va ser marcada pel poc encert ofensiu dels artesencs, que, tot i aconseguir llançaments alliberats, no van entrar, i tot i perdre el primer quart per només 2 punts, van marxar al descans a 7 punts de diferència i amb sensacions que distaven de ser positives.

A la represa, els visitants van sortir amb molta intensitat però no es van poder posar davant en el marcador, ja que les bones accions en atac sempre tenien resposta local, ja sigui en forma de triple per tauler o mitjançant un llançament de tres als últims segons de la possessió i després de bones defenses dels del Bages, que van veure com la distància que els separava de la victòria s’eixamplava fins als 17 punts.

En l’últim quart els artesencs no van llançar la tovallola i van estar més encertats de cara a cistella, van anotar 32 punts, van maquillar el resultat i van establir una diferència final de 7 punts favorable als interessos dels locals.