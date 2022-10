L’Esparreguera es veu atropellat a casa per un Santfeliuenc superior

El Tenea Esparreguera va resultar atropellat, a casa, per un Pajarraco Santfeliuenc (56-109) que des del primer minut va imposar el seu nivell de joc i es va valdre de la seva superioritat atlètica i física per endur-se la segona victòria de la temporada.

El Tenea Esparreguera va entrar tou al partit i es va mostrar molt permissiu en defensa, sense exhibir una agressivitat defensiva suficient per poder mantenir a ratlla el joc visitant. En atac, els locals es van veure superats per la diferència física dels rivals, que no permetien que els esparreguerins practiquessin un bon joc en equip i que totes les seves cistelles es basessin en jugades individuals i fossin fruit del talent dels jugadors, més que del joc coral.

Al segon període, els locals van endurir-se defensivament, però la facilitat local per anotar en situacions ben defensades i els problemes ofensius van fer que les diferències, lluny de reduir-se, augmentessin i els dos equips van marxar als vestidors amb un resultat de 20-59 favorable als interessos visitants.

A la represa, els del Baix Llobregat no van abaixar els braços i van seguir pressionant en defensa i no van permetre bàsquets fàcils. Aquesta intensitat defensiva va fer baixar l’encert visitant i també va afavorir la capacitat ofensiva dels locals, que, tot i no estar gaire encertats, van aconseguir anotar un total de 15 punts.

L’últim període va ser totalment de tràmit, amb oscil·lacions locals que els visitants van aprofitar per eixamplar la seva renda i acabar el partit amb un avantatge de 50 punts.

Les dificultats en atac i les pèrdues de pilota que se’n derivaven van fer mal durant tot el partit a un Esparreguera que, el cap de setmana vinent, buscarà la primera victòria de la temporada.