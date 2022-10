Un mal inici condemna durament el Navarcles

El Navarcles va pagar cara una mala primera meitat i va caure golejat per zero gols a quatre contra un Viladecavalls molt potent que no va donar opció als locals.

El conjunt de Jordi Carrera no va entrar bé al partit, i el conjunt del Vallès, molt més intens, va aprofitar per marcar el primer gol als disset minuts de joc, obra de Isaías Izquierdo. A les acaballes de la primera meitat, Ivan Gómez va augmentar el marcador visitant. A la segona meitat, el Viladecavalls es a relaxar i va permetre al Navarcles apropar-se, però en quatre minuts, Daniel Rodríguez i Ivan Gómez de nou van sentenciar. A partir d’aquí, ambdós equips van igualar les forces i els bagencs van tenir opcions per maquillar el marcador, però no van aconseguir-ho. Els locals van reclamar un penal, però el col·legiat no el va concedir. Amb aquest resultat, els navarclins sumen tres punts en quatre partits i són catorzens, mentre que el Viladecavalls es referma com un dels candidats a l’ascens i es col·loca segon, empatat amb el líder, el PB Anguera B, el Cardona i l’Avià, tots ells amb deu punts.