El primer tram del Passeig Pere III de Manresa serà dissabte al matí, de 9 a 14 h, la capital catalana de l’esport inclusiu amb la celebració d’una jornada organitzada per l’ONAT Foundation i l’Ajuntament que donarà visibilitat a les possibilitats de la pràctica esportiva per a per persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials. Una quinzena d’entitats socials i esportives que treballen en aquest camp de la integració tindran estands on explicaran la seva feina i tothom qui ho vulgui podrà practicar des de paraescalada en un rocòdrom i participar en una gimcana en cadira de rodes, entre altres activitats.

«La jornada ha de ser una gran festa i una reivindicació de l’esport com un element inclusiu», ha explicat avui Antoni Massegú, regidor d’Esports del consistori de la capital bagenca. La jornada es va celebrar per primer cop l’any passat a Parets del Vallès, localitat de la que n’era alcalde l’alpinista Sergi Mingote, que va morir en un accident al K2. El conegut muntanyenc va ser l’impulsor de la iniciativa juntament amb Francesc Colomé, actual alcalde de Les Franqueses i que dirigeix ONAT. Les entitats que tindran un estand al Passeig seran la Fundació Ampans, Egiba (Escola de Gimnàstica del Bages), Hospisport Manresa, FCEDF (Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física), Club de Tir amb Arc Manresa, AE Salle Bàsquet, Weelchair Rugby Onabages, ACSW (Associació Catalana Síndrome de Williams), AMACAT (Associació Musicoterapeutes i Arterapeutes Catalana), Associació Rodamunt, FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), Activa’t i APINDEP (Associació de Pares per a la integració de Nens Discapacitats a l’Escola Pública). Durant la matinal, a més de poder-se informar a les parades de les entitats, tothom qui ho vulgui també podrà gaudir amb les actuacions musicals i prendre part en diverses activitats que aproparan la ciutadania a la realitat de la pràctica esportiva que realitzen persones amb capacitats diverses en l’àmbit motor i intel·lectual. L’Associació Rodamunt oferirà una demostració amb Joelette, una cadira d’una roda tot terreny apte per a la pràctica del senderisme i altres disciplines que es realitzen a la natura. Per la seva part, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya muntarà un rocòdrom on hi haurà monitors de l’equip de paraescalada de l’associació. També hi haurà un espai lliure d'estímuls pels usuaris amb autisme. L’artista santjoanenc Pep Callau serà l’animador de la jornada. ONAT eixampla horitzons en el món de l’esport Francesc Colomé recorda que «Sergi Mingote va portar un grup de persones amb discapacitat a fer el trekking de l’Everest». L’ONAT Foundation va néixer el març del 2018 i en només quatre anys s’ha posicionat com un actiu de primer ordre en el camp de la inclusió en el món de l’esport. Juntament amb la Generalitat, l’entitat organitza els Premis Inclusius de l’Esport Català, que concedeixen deu beques, i la quarta edició dels quals tindrà lloc l’1 de desembre a la seu de l’INEFC, a Barcelona. ONAT també celebra un torneig de natació artística inclusiva i prepara la primera edició d’un congrés d’esport en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. «La voluntat d’ONAT és promoure que certs col·lectius amb altres capacitats facin esport juntament amb la gent que té totes les capacitats», ha apuntat Colomé. En aquest sentit, l’organització també treballa amb col·lectius que viuen en situacions de precarietat: «en la segona edició dels premis vam reconèixer la creació d’un equip de futbol de dones subsaharianes que viuen a Catalunya». Massegú, per la seva part, ha destacat que «l’esport ha de ser per a tothom, sigui en el nivell que sigui, i l’esport inclusiu és una de les línies de l’actuació de la regidoria». Després de recordar que «Manresa és una ciutat molt esportiva», el responsable polític ha afegit que «ha de ser-ho també en el camp de la inclusivitat». Entre altres realitats, Massegú ha esmentat els casos de la cursa inclusiva que va tenir lloc al Passeig fa uns mesos, els equips de rugbi i bàsquet en cadira de rodes, el de futbol que Ampans tutela a la Balconada i la feina que es porta a terme en el club de tir amb arc. Massegú ha avançat avui que en el proper cros escolar del novembre també hi haurà una cursa inclusiva.