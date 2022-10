Les jugadores del Manresa CBF U18 van aconseguir ahir la primera victòria fora de casa de la temporada i trenquen la ratxa de tres partits seguits perdent, contra el CB Tona per 48-72.

El partit va començar bé en el resultat, encara que no tan bé en el joc per a les bagenques, que van arrencar amb un parcial de 0-5 a favor. T ot i aquest inici, les locals van reaccionar i es van posar davant, però les manresanes van tancar el quart 16-19 i van exhibir un bon joc a ambdós costats de la pista. El segon quart va seguir amb aquesta tònica i les visitants van arribar al descans amb el domini del marcador (27-54). El tercer quart es va acabar de trencar el partit i les locals, amb una bon defensa, el van deixar vist per a sentència. Aquesta setmana, les manresanes jugaran dimecres contra la Penya a casa i a Viladecans al cap de setmana.