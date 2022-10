Sis jornades després de l’estrena del CE Manresa a la Segona Divisió RFEF, els blanc-i-vermells sumen tres victòries i tres empats (12 punts), es mantenen invictes i ocupen el quart lloc. Un inici de lliga que supera les expectatives dels aficionats més optimistes. A més, ahir a la tarda, els manresans van ocupar el lideratge virtual de la competició durant 21 minuts, des del moment en què Toni Sureda va avançar el seu equip amb un golàs (min 39) fins que Alpha Bagayoko va establir les taules que serien definitives (min 52). El Terol havia empatat a Eivissa (3 a 3) i vèncer a Lleida equivalia a arrabassar el primer lloc al conjunt aragonès. Finalment, el CE Manresa va signar un valuós empat (1 a 1).

Per segona setmana consecutiva, Salva va ser baixa per les molèsties que té al soli de la cama esquerra i el tècnic Ferran Costa va optar per donar la titularitat a Moha, com a lateral dret, i Toni Sureda, com a lateral esquerre. Ambdues formacions van deixar palès, des dels primers minuts, que no renunciaven a aconseguir la possessió de la pilota per generar joc ofensiu amb dues accions de Noha i una del local David López.

A l’inici, el porter local Ramon Vila va encertar a conjurar les centrades de Jaume Pascual (min 10) i Toni Sureda (min 12). Quatre minuts després, l’àrbitre va expulsar amb targeta vermella directa una falta del davanter lleidatà Chuli sobre Putxi que, com a màxim, mereixia la targeta groga. Aquesta circumstància va accentuar la superioritat dels manresans i va arribar una ocasió amb un cop de cap de Javi López (min 26).

Sureda i Mettler van tenir sengles ocasions, una per equip i la persistència ofensiva dels visitants va rebre la recompensa del gol cinc minuts després. La defensa lleidatana va refusar el servei d’una falta favorable al CE Manresa, servida des de la posició d’extrem esquerre. El rebuig el va recollir el mallorquí Toni Sureda. El lateral va penetrar fins a trobar el lloc idoni per engaltar una gardela amb el peu esquerre que va entrar per la mateixa creueta superior esquerra de la porteria lleidatana (0 a 1). Abans del descans, malauradament, Pau Darbra, amb molèsties musculars, va haver de ser substituït.

El tècnic del Lleida Esportiu, Pere Martí, va fer dos canvis a l’inici de la represa. Adrià de Mesa es va convertir en el davanter de referència dels lleidatans, Agüero va endarrerir la seva posició cap a la dreta i Bagayoko es va posar d’extrem esquerre. Per la seva banda, el CE Manresa va apostar per tenir la possessió. La primera doble ocasió dels amfitrions va esdevenir el gol de l’empat. Adrià de Mesa va detectar, al segon pal, sol a l’àrea de penal, Agüero. Aquest va esmorteir la pilota amb el pit i va xutar creuat, fora de l’abast d’Òscar Pulido. Entre Antonio Pelegrín i Moha van evitar el gol sobre la mateixa línia, però no van poder conjurar la rematada a boca de canó de Bagayoko (min 52).

Els blanc-i-vermells van mirar de replicar amb una enverinada centrada de Jaume Pascual per a Noah que va tallar Ramon Vila (min 53). Tot i això, la reacció dels amfitrions ja era un fet tangible, amb el suport dels més de mil espectadors que esperonaven el seu equip des de les grades. Un xut ras i creuat de Javi López (min 57) va ser l’última acció de perill del CE Manresa. El somni del lideratge pertanyia al passat i ara calia jugar amb intel·ligència per aturar els embats ofensius dels lleidatans. Òscar Pulido, ben col·locat, va aturar la rematada de cap d’Adrià de Mesa (min 59). La millor ocasió del Lleida Esportiu es va produir al minut 76. Joan Monterde va armar un perillós contracop i, després de fer la paret amb Adrià de Mesa, va rematar fregant el travesser. Els amfitrions van maldar per assolir el triomf fins als darrers segons del duel i el central Roger Figueras va rematar de cap un córner servit per Loris Mettler que Òscar Pulido va aturar amb seguretat (min 91).

Les victòries del RCD Espanyol B al terreny de joc del filial del RCD Mallorca (0 a 2) i de la SCR Peña Deportiva al feu del Deportivo Aragón (1 a 4) releguem el CE Manresa a la quarta posició. De moment, potser el lideratge és una quimera, però el somni de rubricar una temporada inoblidable continua ben viu.