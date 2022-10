El Martorell ha sumat els tres primers punts de la temporada en derrotar amb comoditat (3-0) el Valls en el primer partit dels del Baix Llobregat a casa en aquest nou curs.

Després d’una derrota ajustada al camp del Santfeliuenc (2-1) en la primera jornada, els de Javier Cuesta van sortir més atents que els jugadors de l’Alt Camp i, als quinze minuts de partit, Martí Ramos anotava el primer gol del partit, amb el qual s’arribaria al descans, ja que ni locals ni visitants sabrien convertir cap de les ocasions que van tenir.

A la segona meitat, el guió es va mantenir similar fins al tram final, que, amb el Valls a la recerca de l’empat, Eric Iglesias aconseguia sentenciar el matx amb el dos a zero per als martorellencs i, sense donar opció al Valls per reaccionar, el mateix Iglesias va tornar a veure porteria només tres minuts després, al 81, i aconseguia el tercer gol en només dos partits per al davanter local.

D’aquesta manera, el Martorell s’endú la primera victòria en dues jornades i s’enfila fins a la cinquena posició, empatat a tres punts amb fins a cinc equips més, incloent-hi el mateix Valls.

La setmana que ve, els martorellencs visitaran el camp de l’Ascó, un equip que ha perdut els dos partits que ha jugat i és el cuer de la classificació del grup, malgrat que ha descendit aquest any provinent de la Tercera Federació.