La Pirinaica lluita però acaba perdent davant de l’Atlètic Lleida

La Pirinaica va lluitar contra un dels equips més forts de la categoria però va cedir al camp de l’Atlètic Lleida (1-0). Els de la Mion, conscients que el rival era molt potent, van optar per un bloc baix que va permetre aguantar el resultat pràcticament tot el partit, però un gol dels del Segrià a les acaballes del partit va fer que els manresans marxessin sense punts.

El partit va començar amb un clar domini de l’Atlètic que es va anar mantenint al llarg del partit, però als primers compassos, Vilalta va tenir una opció molt clara per fer avançar els bagencs que el porter local va rebutjar. A partir d’aquí, els de Lleida van controlar la pilota i van gaudir d’un parell d’ocasions molt clares, però la Pirinaica no va posar les coses gens fàcils, i també va tenir algunes ocasions al contraatac. Malgrat això, es va arribar al descans sense gols.

A la segona meitat, el guió va seguir la mateixa tendència, i quan tot feia pensar que el partit acabaria sense gols, una centrada dels locals al minut 82 del matx va propiciar una acció desafortunada en la qual el porter i un defensa manresans van xocar i, sense oposició, Youssef Ouakkati va empènyer la pilota a la xarxa i va fer l’únic gol del partit. Aleshores, els visitants es van llançar a l’atac, però ja no hi va haver temps per a més i els tres punts, malgrat el gran nivell mostrat per la Pirinaica, es van quedar a les Terres de Ponent.

La Pirinaica, que va guanyar el primer partit, és ara la vuitena classificada, però va mostrar una gran adaptació a la nova categoria davant d’un dels candidats a l’ascens. La setmana que ve se les veuran amb el Turó Peira barceloní, que té un punt.