Antoine Griezmann ha firmat aquest dilluns el seu nou contracte amb l’Atlètic de Madrid fins al 30 de juny del 2026, segons ha informat l’entitat madrilenya, després de l’acord a què ha arribat amb el Barcelona per al seu traspàs per 20 milions d’euros més quatre en variables, segons les xifres anunciades pels blaugranes.

L’atacant francès, cedit des de l’estiu del 2021 pel Barcelona a l’Atlètic de Madrid, ja pertany a la disciplina del conjunt blanc-i-vermell en propietat, des de la rúbrica del seu nou vincle pel que queda d’aquesta campanya i tres més, amb 304 partits oficials disputats i 144 gols, a només dos de Francisco Campos, el tercer millor golejador de la història de l’entitat, i a 28 de Luis Aragonés, el màxim anotador de tots els temps.

«L’Atlètic de Madrid i el FC Barcelona han arribat a un acord per al traspàs d’Antoine Griezmann, qui des de l’estiu del 2021 i fins ara havia militat en el nostre club com a cedit per l’entitat blaugrana. A més, el davanter francès ha subscrit un contracte que el vincularà amb la nostra entitat fins al 30 de juny del 2026», va anunciar l’Atlètic, al costat de la foto del moment de la firma al costat de Miguel Ángel Gil Marín, conseller delegat de l’entitat.

Griezmann ha aconseguit tres títols amb el club blanc-i-vermell, tots en la seva primera etapa a l’entitat: la Supercopa d’Espanya del 2014, acabat de traspassar de la Reial Societat; la Lliga Europa del 2018 i la Supercopa d’Europa d’aquell mateix any. A l’estiu del 2019, mitjançant el pagament de la clàusula de rescissió, va sortir rumb al Barcelona, del qual va sortir dues campanyes després per retrobar-se amb l’Atlètic i amb Diego Simeone, el seu tècnic.

Feliz de estar donde quiero estar ! Gracias a TODOS ! ❤️🤍 Aupa @Atleti ! pic.twitter.com/ZrHz5qLayY — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 10 de octubre de 2022

L’acord era buscat pel FC Barcelona abans del Mundial de Qatar perquè, malgrat no rebre els 40 milions pactats pels dos clubs, permetrà a l’entitat blaugrana estalviar-se els 36 milions de cost que hauria suposat el retorn del francès a final de temporada.