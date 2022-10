La Salle s’imposa a Olesa en un final decidit a cara o creu

L’encert i la facilitat per anotar de La Salle Manresa van acabar dissabte (74-76) amb la ratxa de més d’un any i dos mesos en què el Nou Bàsquet Olesa no perdia com a local. El partit es va decidir en un cara o creu final que no va resultar satisfactori per als interessos dels locals.

L’enfrontament va començar amb un Nou Bàsquet Olesa molt seriós en defensa i encertat en atac que va arribar a guanyar per 10 punts els manresans, que tot i l’inici van poder tancar el quart a 9 punts dels locals i amb encara possibilitats d’endur-se el partit. Al segon quart, La Salle es va despertar i va lluir la seva capacitat ofensiva anotant amb facilitat i trencant la defensa local valent-se de l’encert exterior, van anotar quatre triples en els cinc primers minuts de període. Els manresans van augmentar la seva agressivitat defensiva i els olesans no van poder anotar amb la mateixa facilitat que ho havien fet en el quart anterior, i es va arribar a la mitja part amb un resultat de 36-24 que ja era favorable als visitants, que van anotar fins a 30 punts pels 14 que van aconseguir els jugadors del Nou Bàsquet Olesa. A la represa, els de la capital del Bages van mantenir el seu avantatge, però, tot i això, els locals no li van perdre mai la cara al partit. Els dos equips es van caracteritzar per jugar un bàsquet molt seriós en defensa i aquest fet va propiciar un període més igualat i amb un nombre de punts més escàs. A falta de 10 minuts, els olesans només perdien de 6 punts. L’últim quart va gaudir de molta igualtat, i a falta d’un minut, els locals s’havien col·locat a només dos punts dels manresans, després de dues cistelles seguides (72-73). Els visitants van tornar a anotar per via d’Albert Aguilera, que els va permetre situar-se en una posició en què, com a màxim, els locals podien forçar la pròrroga. Ruben Romero va tornar a apropar els locals a un sol punt en convertir una cistella de dos. Els manresans van aconseguir forçar una falta i Joan Carceller va anotar el primer dels dos tirs lliures que havia de llançar, però va fallar el segon. A falta de sis segons i escaig, els locals van haver de creuar tota la pista, ja que no podien demanar temps mort i, per tant, treure des de camp ofensiu. La pressa per anotar i recórrer tota la pista es va materialitzar amb una passada en alley-oop que els locals, a la desesperada, no van poder completar. D’aquesta manera, el Nou Bàsquet Olesa encaixa la primera derrota d’aquest curs i buscarà retrobar-se amb la victòria la jornada següent a la pista del CB Molins de Rei. Per a La Salle Manresa, aquesta victòria significa un impuls a la moral de l’equip i els permet mantenir una ratxa de victòries que provaran de seguir eixamplant la propera jornada a casa, contra el Lluïsos de Gràcia.