Després de tres jornades de Lliga Endesa, la competició té tres líders i tres cuers. El Lenovo Tenerife, el sorprenent Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau i el Lenovo Tenerife són els únics que han aconseguit els tres triomfs. A l’altra banda, el Casademont Saragossa, el Carplus Fuenlabrada i el Bàsquet Girona no semblen trobar la manera d’estrenar-se. Just a sobre d’aquests, un Baxi que tanca un grup de sis equips amb un triomf i dues derrotes en espera que el Barça visiti dissabte el Congost.

Ahir, el Lenovo i el Madrid van protagonitzar victòries de mèrits a les pistes del Baskonia (79-85) i de l’Unicaja (71-76). Els illencs es van basar en els 19 punts de Jaime Fernández i els 18 de Sasu Salin, i els madridistes en els 15 punts de Musa i els 18 de valoració del francès Yabusele.

Qui va reaccionar ahir a la derrota europea va ser el Barça, que va prémer l’accelerador en defensa i va apallissar el Carplus Fuenlabrada per un clar 56-84. Satoransky va disputar el que ha estat, per ara, el seu millor partit des que va tornar amb 12 punts i 17 de valoració. El Granada va sumar el seu segon triomf, en guanyar a Múrcia per 82-89 i el Bilbao va vèncer un equip d’Eurolliga com el València per 71-65, amb 13 punts i 20 de valoració de Hakanson.