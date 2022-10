El Terra Endins Vilatorrada va signar la segona victòria de la temporada en superar per 75-68 el CB Alpicat a casa.

Els locals van sortir endollats al partit i amb la premissa principal de no anotar un parcial en contra que els fes anar a remolc la resta de l’enfrontament, i ho van aconseguir. El segon període va estar marcat per l’augment en l’esforç defensiu, l’encert i el domini del rebot local, que va marxar al descans amb 10 punts de marge. A l’inici del tercer quart, els visitants es van acostar, però una rèplica com la del segon període, a l’inici del darrer, va tornar a donar oxigen als locals. Tot i la bona dinàmica, els últims minuts, un parell de pèrdues de pilota van significar cistelles fàcils i triples visitants que van ajustar el marcador, però la victòria es va quedar al Bages. L’única nota negativa va ser la lesió dels lligaments externs del genoll dret de Ferran Fernàndez.