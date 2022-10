Immers en un mar de dubtes, el Barça encara avui la primera final de la temporada contra l’Inter de Milà. Un duel decisiu en la pugna per aconseguir un bitllet per als vuitens de final de la Lliga de Campions. Després de la mala experiència al Giuseppe Meazza (1-0), el Barça s’ha situat a l’abisme de l’eliminació de la màxima competició europea, un escenari possible que la banqueta i la directiva volen evitar per les conseqüències econòmiques que suposaria no ser a vuitens.

A l’equador de la lligueta de la Champions, el club suma tres punts, tres menys que el conjunt italià, i a sis del Bayern de Munic, líder del grup de la mort. Per formar part del bombo dels vuitens sense dependre d’altres resultats, el conjunt blaugrana necessitaria vèncer els tres partits que li queden -Inter, Bayern i Viktoria Pilsen- i, a més, guanyar el goal average al conjunt neroazurro a l’Spotify Camp Nou. Un empat deixaria l’equip blaugrana al llindar de l’eliminació, perquè hauria de sumar un ple de punts en els dos propers duels i esperar que l’equip italià ensopegués en les dues últimes jornades. Una derrota davant l’Inter sumat a un triomf o un empat del Bayern avui a Pilsen implicaria l’eliminació prematura de la ‘Champions’ per segon curs consecutiu. Davant el Mallorca (0-1) i el Celta (1-0), els pupils de Xavi Hernández van solucionar per la mínima dos partits grisos que es van decidir per l’encert ofensiu i l’aparició de Ter Stegen. Contra l’Inter, l’àrbitre i la falta d’idees van apartar el Barça de l’empat, el que l’obliga ara a jugar un tot o res en el mes d’octubre, tot això amb el clàssic que es disputarà diumenge vinent al Bernabéu. Les baixes en defensa continuen sent un mal de cap per a Xavi Hernández. Les lesions de Koundé, Christensen, Araujo i Bellerín, a les quals s’hi afegeix l’absència de Memphis Depay, obliguen el preparador egarenc a fer equilibris. Kessié, es va entrenar ahir i podria estar disponible. Èric Garcia, suplent davant el Celta, i Piqué semblen tenir un lloc assegurat. Per part interista, Pippo Inzaghi no pot comptar amb Correa, Lukaku i Brozovic. Això farà que Dzeko sigui titular.