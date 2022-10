Els gols d'Ousmane Dembélé al minut 40 i els dos de Robert Lewandowski, al 82 i al 90+2, per al FC Barcelona no han estat suficients per superar a un Inter de Milà que després de remuntar gràcies a Nicolò Barella al 50, s'ha fet amo del partit en la segona part amb dos gols més, obra de Lautaro Martínez al 63 i de Robin Gosens al 89. Aquest 3-3 complica molt al conjunt blaugrana el seu futur a la Lliga de Campions. Els de Xavi Hernández han salvat un punt però necessitaran un miracle per passar a la següent fase.