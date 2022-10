El Manresa CBF U18 ha estat a punt de trencar la imbatibilitat del Joventut en el grup 2 de la lliga júnior preferent, però ha acabat cedint per 50-54 després de rebre un parcial en contra en el darrer període, un cop s’havia remuntat el mal inici.

En el primer quart, les manresanes han sortit amb massa respecte i ho han pagat amb algunes errades que les badalonines han castigat molt. De tota manera, la impressió era que les locals competien bé. En el segon període, el Manresa va defensat millor els dos contra un, la qual cosa li ha permès sortir millor en atac. A la mitja part, el dèficit de menys cinc punts (24-29) ha provocat que l’equip de casa cregués més en les seves possibilitats. Això s’ha refrendat en el tercer parcial, en el qual el Joventut només ha anotat de tirs lliure i això ha permès al Manresa anar a l’aturada final amb avantatge de tres punts.

En el quart decisiu, els sis punts seguits anotats pel Joventut li han permès reprendre la iniciativa, que ja no ha deixat fins al final. El Manresa ha disposat d’una possessió per empatar el partit amb un triple, a falta de vint segons, però la pilota no ha entrat i la falta posterior ha provocat que la distància definitiva fos de quatre punts.

Els resultats de la resta de la jornada han estat :

Sutton Cerdanyola, 55- Kinesis L’Hospitalet, 58

Safa Claror 2, 55-CB Tona, 39

JET Terrassa, 72- Vilabasquet Viladecans, 55

En la classificació, el Manresa és cinquè amb dues victòries i quatre derrotes, a tres triomfs del líder, que és el Safa Claror amb 5-1, tot i que al Joventut li falta un partit i es troba imbatut (5-0).

Fitxa de partit:

MANRESA CBF U18: Berta Junyent 8, Laia Valdés 6, Laia Albas 4, Ivet Alba 10, Laura Castellana 4 -cinc inicial- Berta Molina 3, Mariona Serramalera 5, Carla Petrutiu 2, Aina Albàs 8

JOVENTUT: Vinyet Morató 6, Míriam Vilafranca 8, Tania van der Aa 4, Núria Esquius 7, Laia Sabaté 2 -cinc inicial- Martina Bravo 9, Clàudia Garcia, Paula Barajas 2, Marina Serrano, Agatha Mayor 4, Laia Oliva 6 i Maria Vives 6.

Àrbitres: Osorio i Cayuela

Parcials: 9-19, 24-29 (descans), 40-37, 50-54