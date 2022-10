El Manresa Rugby Club masculí va sumar la seva segona victòria en dos partits en l’arrencada de lliga del grup · classificatori per a la Divisió d’Honor Catalana després de vèncer per 10-12 els Carboners a Terrassa.

Els bagencs es van avançar amb un cop de càstig de Randé, igualat pels egarencs tot seguit. Dos cops de càstig més del mateix Randé van permetre situar el 3-9 davant d’una dura defensa local. Abans del descans, però, un assaig local deixava el 10-9. No va ser fins avançada la represa que novament la cama de Randé va posar el 10-12 final. Els manresans, que no van poder fer cap canvi, van actuar amb Casas, Guillermo Sánchez, Pérez, Torras, Martín, Xavier Sánchez, Grdzelishvili, Tricoire, Simó, Randé, Maeso, Bessaï, Fernández, Pérez i Calderón.

L’equip sènior femení no tenia cap compromís en aquesta jornada i els sub-18 van ajornar el seu a Tarragona. El sub-16 va vèncer per 0-21 per retirada del Vilafranca en no tenir prou jugadors. Va disputar un amistós i el Catalunya central va vèncer per 85-20. Finalment, el sub-14 va guanyar per 12-74 l’INEF Lleida a la capital de la Terra Ferma.