Erasmo Vidal, pare del futbolista Arturo Vidal, va morir la nit del 10 d'octubre després de patir una aturada cardiorespiratòria. El pare de l'exjugador del Barça va ser trobat a l'interior d'un Club Hípic després de passar-se tota la nit veient carreres de cavalls.

Era un lloc que Erasmo freqüentava, ja que el seu fill té una sèrie de cavalls que competeixen a les carreres. Durant la nit, es va començar a sentir malament i van trucar ràpidament primers auxilis, però no va ser suficient.

La relació entre pare i fill estava deteriorada des de feia anys per problemes al voltant de les drogues. "Ell té la seva vida, jo tinc la meva... El meu pare és prou gran per saber què està fent. Jo mateix tinc una família amb la meva dona, dos fills i la meva mare" va dir el jugador del Flamengo.

Tot i això, és un dur revés per al xilè. És per això que Arturo avui no viatjarà a Xile per a l'anada de la final de la Copa del Brasil contra el Corinthians. El club li ha donat uns quants dies lliures.