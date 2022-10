El Volei Manresa masculí debuta a Primera Estatal amb una derrota

El primer equip masculí del Volei Manresa va debutar a la Primera Estatal amb una derrota per 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 25-23) contra el Barça, en un partit en què va arribar a posar contra les cordes un dels conjunts més durs del grup. De fet, va guanyar el primer parcial i va igualar o superar els 20 punts en els altres tres.

Per la seva banda, el conjunt femení va sumar una victòria per 3-0 (25-23, 25-13, 25-22) en el partit de Primera Catalana davant del Llars Mundet. L’equip va anar de menys a més i s’està mostrant molt sòlid, amb només un set perdut en tres partits. En el mateix grup, el Volei Sant Fruitós va caure per 3-0 (25-14, 25-13 i 25-15) davant del Sant Just Groc.

No va ser una bona jornada per als equips B, que van perdre tots dos per 3 sets a 0, el femení a Andorra contra un conjunt superior i el masculí en la primera jornada de competició, a casa davant de la Torre de Claramunt.

Pel que fa a la base, victòries dels dos conjunts infantils femenins davant de l’ASFE i derrotes del cadet i de juvenil taronja contra l’Alpicat. També setmana difícil per als nois, amb derrota del júnior amb el Monjos, de l’infantil contra el CN Sabadell i del cadet davant del Terrassa.