El Cadí es va treure el mal gust de boca de la derrota en la primera jornada contra el Jairis i va derrotar l’Estudiantes a domicili (74-82) en un partit que es va decidir a la pròrroga. Abans, les jugadores de Jordi Acero va semblar que s’escapaven en el tercer quart, però un parcial contrari de 10-0 per iniciar el definitiu va provocar que les madrilenyes entressin en la lluita per la victòria. El període final va ser igualat, amb punts caient en comptagotes. A 32 segons, Gretter va errar un tir lliure i Raventós va empatar el partit a 11 segons. La mateixa Gretter va errar l’entrada de la victòria. En els temps suplementari, el Cadí va entrar molt millor en joc, amb quatre punts de Brotons i aprofitant una tècnica a les locals per viure un final de partit còmode.