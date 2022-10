El cas Hamilton marca el futur del Baxi Manresa

El futur del fitxatge estrella, i del jugador que cobra més de la plantilla, Justin Hamilton, al Baxi Manresa, no sembla gens clar. Ara mateix, tot indicaria que el pivot californià té molt poques possibilitats de continuar jugant a l’equip. Ja no va actuar en el partit de dimarts contra el VEF Riga, de la Lliga de Campions, segons el Baxi per «motius personals». L’entorn de l’entitat menciona problemes d’adaptació, d’ell o de la seva família, i això l’hauria impulsat a voler sortir del club. Des de l’entitat, que no ha desmentit aquesta versió a Regió7, continuen parlant a aquest diari del «problemes personals», amb l’afegitó que s’està «treballant per solucionar-ho».

Va ser dilluns quan el Baxi Manresa, en la prèvia del partit de Champions, va informar que Hamilton era dubte, sense especificar per quin motiu. Podria ser per lesió. De fet, el tècnic, Pedro Martínez, ja havia parlat que havia tingut problemes físics a la pretemporada, en la qual es va perdre el duel contra el Girona a Sant Julià de Vilatorta, per malaltia, i un partit a porta tancada que el Baxi va jugar contra un combinat nord-americà.

La diferència va arribar en la comunicació del club de just abans del partit, en què va dir que Hamilton era baixa i introduïa l’explicació «per motius personals», sense especificar quins. Després del partit, preguntat sobre si pensava que el podria fer jugar en les properes confrontacions, Pedro Martínez va respondre que no ho comptava.

Tota aquesta situació ha derivat en opinions a les xarxes socials, habitualment actives en aquests casos, i també en notícies que corren per l’entorn del club. Aquestes diuen que Hamilton, o la seva família, no s’haurien adaptat a la ciutat i aquest seria el motiu pel qual hauria demanat de marxar. El club ha estat preguntat per aquest diari sobre aquest extrem i no ho ha negat.

D’aquesta manera, la versió oficial segueix sent que Hamilton és baixa per «motius personals» i que es treballa per arreglar-ho. El que no queda clar és si aquesta solució passa per fer tot el possible perquè segueixi al club, o per facilitar una sortida en què les parts no en surtin perjudicades. Cal tenir en compte l’esforç que va fer el Baxi Manresa per incorporar un jugador que havia de ser la clau de volta de tot el seu joc interior i amb renom a l’ACB. Hamilton va formar part de l’equip ideal de la lliga de la temporada 2015-16, quan va jugar al València, entrenat per Pedro Martínez. Després va provar de tornar a l’NBA, als Brooklyn Nets, abans d’iniciar una aventura de cinc anys a la Xina, en l’últim dels quals gairebé no va jugar.

Rendiment irregular

El rendiment de Hamilton en els cinc partits oficials que ha jugat a Manresa ha estat irregular i per sota de l’esperat. A favor seu, cal tenir en compte que l’equip s’ha ressentit de les baixes per lesió de Babatunde Olumuyiwa, un cinc que l’hauria de descarregar de pressió a sota la cistella, i de Tyson Pérez, i dels problemes de comprensió de joc que ha mostrat l’altre cinc, Marcus Lee. Aquest fet ha provocat que jugués més de center del que és habitual en ell.

Si es confirmés la marxa de Hamilton, el Baxi hauria de buscar-li un substitut i no seria fàcil, tenint en compte la seva capacitat per adaptar-se a les posicions de quatre i de cinc. Caldria veure quin tipus de jugador podrien trobar els manresans en el mercat per reactivar un joc interior que fins ara ha estat molt castigat pels problemes físics i d’adaptació.