La pilota amb què Diego Armando Maradona va marcar els seus dos famosos gols, el millor de la història i la mà de Déu, contra Anglaterra en el Mundial de 1986, se subhastarà per una quantitat entre els 2,5 (2,9) i els 3 milions de lliures (3,3 milions d’euros). La pilota, en poder de l’àrbitre Ali bin Nasser que va dirigir el partit, va ser utilitzada durant els 90 minuts que va durar el duel en què Anglaterra va ser derrotada per l’Argentina per 2-1, amb dues genialitats de Maradona.

L’argentí va obrir el marcador amb un gol amb la mà, superant en el salt Peter Shilton, el porter anglès, per després enlluernar el món amb un dels millors gols de la història. Maradona va rebre la pilota al mig del camp, va driblar cinc jugadors anglesos i va superar Shilton, segellant una victòria històrica per a l’Argentina per la recent guerra de les Malvines. «Aquesta pilota és part de la història del futbol i aquest és el moment perfecte per compartir-la amb el món», va assegurar Bin Nasser, que subhastarà l’objecte el 16 de novembre, quatre dies abans de l’inici del Mundial de Qatar. Aquesta subhasta tindrà lloc amb prou feines uns mesos després que la samarreta que Maradona va portar en aquest partit es vengués per més de 9 milions d’euros.