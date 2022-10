El Barcelona lluirà en el clàssic que disputarà aquest diumenge al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid l’emblema del cantant Drake a la seva samarreta en lloc del logotip de Spotify, segons ha anunciat aquest divendres el club blaugrana.Es tractarà de la primera vegada que el club català canviarà el logotip del seu patrocinador principal pel d’un artista, en una acció que forma part de l’acord entre l’entitat i l’empresa sueca de subscripció d’àudio en ‘streaming’.

«Spotify cedeix així aquest espai privilegiat a la samarreta de joc, com a part d’una acció que s’emmarca en el ‘partnership’ amb el club i que s’inclou entre les activitats que es portaran a terme dins de l’aliança de les dues marques per oferir experiències innovadores per als fans del futbol i alhora ajudar a arribar a nous públics a través de la música», explica el Barça en un comunicat.

Fita

Així, els espectadors que segueixin el partit contra el Reial Madrid veuran la silueta d’un mussol, que correspon al logotip de la marca impulsada pel cantant canadenc, guanyador de quatre premis Grammy i el primer a arribar als 50.000 milions de reproduccions a Spotify.

«Posant el logo de Drake al capdavant de la samarreta, el Barça i Spotify volen celebrar la fita aconseguida pel cantant, en ser el primer artista a aconseguir 50.000 milions de reproduccions de les seves cançons a la plataforma», destaca el Barcelona. Els canvis al frontal de la samarreta estaven previstos en l’acord de patrocini que el Barcelona va firmar el mes de març passat amb la multinacional sueca.

Com a part de l’acció per commemorar el rècord obtingut pel cantant, està previst a més que els futbolistes del Barcelona vesteixin durant l’escalfament previ al partit una versió especial de la samarreta, que mostrarà el nom de Drake i el número 50 a l’esquena, amb el logotip de Spotify al davant.

El mateix cantant canadenc ha publicat a través del seu perfil a Instagram, que compta amb més de 120 milions de seguidors, una foto amb la samarreta que el Barça lluirà contra el Reial Madrid el 16 d’octubre.